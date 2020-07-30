Беларусь может выдать задержанных вагнеровцев Украине: экс-министр озвучил важное условие
ЧВК Вагнера. Цензор.нет
Президент Беларуси Александр Лукашенко может согласиться на передачу Украине задержанных накануне наемников из частной военной кампании Вагнера, если украинская сторона предоставит убедительные доказательства их участия в войне на Донбассе.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя вероятность такого запроса МИД или генпрокурора, у которого тоже есть соответствующие полномочия. Речь может идти про уроженцев Донецкой и Луганской областей – Олега Дрыгу, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова и Александра Шубина.
"Если против задержанных лиц в Украине начато уголовное производство за совершенные ими преступления на территории страны, она должна требовать их возвращения. Если будут предоставлены конкретные доказательства и факты их преступлений на Донбассе, при наличии политической воли такая экстрадиция вполне возможна. Я бы не исключал и политической воли на это руководства Беларуси", – пояснил он.
При этом, по его словам, если среди задержанных наемников общие боевики, не имеющие непосредственного отношения к Украине, в таком случае экстрадиции быть не может.
Между тем белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько в комментарии OBOZREVATEL предположил, что фактом вероятной передачи вагнеревцев Украине Лукашенко может шантажировать своего российского коллегу Владимира Путина. Однако в конечном итоге, откажет Украине в экстрадиции.
Больше о неожиданном задержании 33 наемников из ЧВК Вагнер – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.