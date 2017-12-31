"Беглец и недоразумение года": украинцам предложили остроумные итоги года в политике

Украинская политика больше напоминает шоу-бизнес , а раз так, то и итоги уходящего года следует подводить по правилам, установленным в шоубизе.

Об этом в блоге на "Обозревателе" пишет политик и общественный деятель Дмитрий Спивак.

"Там в конце года устраивают различные рейтинги популярности и хит-парады. Не будем отставать от моды, и тоже проведем свой предновогодний хит-парад и рейтинг популярности "антинародное признание "Золотой гарбуз – 2017" в тринадцати номинациях", - отметил он.

Номинацию "Беглец года" Спивак присудил "любителю женщин, лошадей и газа" Александру Онищенко.

"Никак наш герой и борец за справедливость не может определиться, то ли крестик снять, то ли шорты одеть…Будем ждать развязки в следующем году", - добавил он.

В номинации "Цицерон года" победу одержал министр социальной политики Андрей Рева.

"Его, практически еженедельные, перлы неоднократно взрывали информационное пространство и головы наших граждан. Особенно, после его словесных изысков о том, что "…украинцы много едят, а потому такие бедные…", и "…трудовая миграция полезна для экономики Украины. Чем больше людей покинут страну, тем быстрее вырастет средняя зарплата…", - подчеркнул политик.

Номинацию "Возвращение года" Спивак отдал Владиславу Каськиву, "Находкой года" считает начальника Генштаба Виктора Муженко.

"Далее. В номинации "Недоразумение года" вне конкуренции оказалась гражданка США и волонтер по специальности, а по совместительству и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. И она сама, и все, что она говорила и делала, это сплошное недоразумение", - написал общественник.

В номинации "Дон Кихот года", по словам Спивака, неожиданно победил Глава НАБУ Артем Сытник.

"Весь год наш юный антикоррупционер боролся с коррупционерами, словно с ветряными мельницам, проводя громкие обыски и еще более громкие задержания. Онако, ни единого дела не довел даже до суда. Даже Олесь Довгий оказался чистым перед Законом в результате спецоперации НАБУ. Более того, в упорной схватке между НАБУ и НАЗК, между НАБУ и Генпрокуратурой, Артем Сытник продемонстрировал недюженые способности коммуникации и нашел себе покровителей в Госдепе. В общем, основная борьба у него впереди. Правда, непонятно, борьба с коррупцией или с коллегами - антикоррупционерами за новые гранты и влияние на эту самую коррупцию. Поживем – увидим", - констатировал он.

"Отставкой года " был назван уход замминистра внутренних дел Анастасии Деевой.

"Эта леди, получившая к 24 годам 10 лет трудового стажа, в обход всех законов и норм права была назначена на генеральскую должность в МВД и курировала евроинтеграцию наших полицейских. Не знаю, как там у нее было с европейским вектором развития, но Министр Аваков в конце декабря сообщил всем нам, что "…кОденция Деевой кончилась…". Так что, на одну генеральшу в Украине стало меньше. Переживаю только за наших европейских партнеров. С кем они теперь будут иметь дело, ума не приложу. Такие кадры уходят", - съерничал политик.

Не обошел он вниманием и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

"Он мог бы выиграть практически в любой номинации от "Беглец года", когда он сбежал от Альфы до "Бенефис года". От "Возвращение года" через границу до "Недорозумение года" со своим первым письмом Порошенко. "Актер года", "Находка года", "Боль года". Да все, что угодно. Так что, мы решили учредить отдельную номинацию "Михо года". В которой в бескомпромиссной борьбе с самим собой, победу одержал собственно сам Михо. Аплодируем стоя. Уверен, что Михеил наш ясное солнышко порадует нас всех и в следующем году. Тем более, что он не собирается возвращаться на родину. А зачем? Уж очень ему в Украине понравилось с барыгами сражаться. За деньги других барыг", - сострил блогер.

Ну а главным "Разочарование года" стала, по его словам, украинская власть.

"А поскольку мы живем с Вами в парламентско – президентской Республике, то эту номинацию мы по праву отдаем парламенту. В общем, "Золотой гарбуз – 2017" и антинародное признание безусловно получает украинский Парламент, работающий не покладая рук и не вынимая карточек. Да и голосуя, порою, не приходя в сознание. Ну, а спикер Парубий является абсолютным рекордсменом года по нарушению законов Украины при принятии других законов Украины", - подытожил политик.

Напомним, "Обозреватель" составил рейтинг самых значимых и важных для украинцев событий 2017 года.