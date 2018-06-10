Беглая российская оппозиционерка сложила свои полномочия в Украине

Российский политик Мария Гайдар, входившая в команду Михеила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА, решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

Как сообщает УНИАН, решение политика будет рассматриваться в соответствии с п.10 ч.1 ст.43, ч.1 ст.49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", п.2 ч.2 ст.5 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", а также с - учетом личного заявления Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - отметили в проекте облсовета.

Напомним, Мария Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио "Эхо Москвы", также является учредителем и руководителем Фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный запрос", ранее - координатор молодежного движения "ДА!". В 2009-2011 годах была заместителем председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал указ о предоставлении гражданства и вручил Марии Гайдар украинский паспорт.

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