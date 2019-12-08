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8 декабря • обновлено в 02:30
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"Бедного шантажируют": Боровой призвал Зеленского обратиться за помощью к Трампу

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Президент США Дональд Трамп может быть полезным Украине в переговорах с Россией по Донбассу.

В интервью "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что если президент Владимир Зеленский лично обратится к Трампу, то он не откажет в помощи.

"Но есть один маленький момент. Он обратился к Зеленскому с просьбой доказать, что Белый дом имеет дело с молодой демократией, которая расследует все случаи коррупции. Он просто пальцем указал на случай с Хантером Байденом. Существуют разные оценки – кто-то говорит о 50 тысячах долларов, кто-то – о 900 тысячах долларов.

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Трамп считает, что речь идет о преступлении, которое Украина не расследует. С Байденом надо разбираться. Бедного Зеленского сейчас шантажируют, запрещают проводить расследования. Но антикоррупционная деятельность – это принципиальная позиция нового украинского президента", – сказал Боровой.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. Он неоднократно говорил, что "пора заканчивать эту войну".

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Темы
Война на Донбассе Борьба с коррупцией в Украине Российско-украинский конфликт
Персоны
Константин Боровой Владимир Зеленский Дональд Трамп
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