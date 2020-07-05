"Масочный король" Баум устроился помощником "слуги народа" Мотовиловца
Российский бизнесмен Борис Баум, фигурант схемы с закупкой медицинских масок из Китая, является помощником народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.
Соответствующие данные указаны на персональной странице политика на сайте Верховной Рады. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, "слуга" Мотовиловец также может быть причастен к преступным закупкам индивидуальных средств защиты по завышенной стоимости.
На сайте ВР сказано, что Баум является одним из помощников нардепа "на общественных началах".
Добавим, накануне фракция "Европейская солидарность" обвинила Мотовиловца в избиении нардепа от "ЕС" Марии Ионовой.
Источники нашего издания ранее заявляли: Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко закупал медицинские маски в Китае и поставлял их в Украину без уплаты НДС по цене примерно 12,5 грн за единицу, когда на открытом рынке их можно было купить по 1,5-3,5 гривен.
Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.
В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.
Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.
В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.
Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.
2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.