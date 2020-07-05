"Масочный король" Баум устроился помощником "слуги народа" Мотовиловца

Российский бизнесмен Борис Баум, фигурант схемы с закупкой медицинских масок из Китая, является помощником народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.

Соответствующие данные указаны на персональной странице политика на сайте Верховной Рады. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, "слуга" Мотовиловец также может быть причастен к преступным закупкам индивидуальных средств защиты по завышенной стоимости.

На сайте ВР сказано, что Баум является одним из помощников нардепа "на общественных началах".

Скриншот

Скриншот

Добавим, накануне фракция "Европейская солидарность" обвинила Мотовиловца в избиении нардепа от "ЕС" Марии Ионовой.

Источники нашего издания ранее заявляли: Баум при поддержке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко закупал медицинские маски в Китае и поставлял их в Украину без уплаты НДС по цене примерно 12,5 грн за единицу, когда на открытом рынке их можно было купить по 1,5-3,5 гривен.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь.

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