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6 мая • обновлено в 22:57
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Мария Жартовская
Мария Жартовская
Журналист Все статьи автора

Баум распределял деньги бизнесменов: о чем молчит Офис президента?

15.3т

Расскажу тут, как весело провела вчерашний день.

Мы все видим, как замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказывает о Фонде по противодействию COVID-19, который собрал более 374 млн грн. Он подчеркивает, что это деньги бизнеса, а не бюджетные.

Тимошенко, Офис президента спрашивают: так а что за фонд, какое название, какие реквизиты? На встрече off the record с журналистами Тимошенко говорил о фонде "Корпорация Монстров".

Но тут есть нюансы.

"Корпорация Монстров" действительно был опорным фондом для Офиса президента. Так решили после встречи Зеленского с большим бизнесом 16 марта. Фонд должен был принимать средства от меценатов на свой счет и распределять их по направлениям, определенным командой президента.

Но 5 апреля Фонд направил президенту письмо и попросил передать функции по сбору средств другой организации. "Корпорация Монстров" концентрировалась на родной Одессе и готова была передать остаток средств на своих счетах другой организации (про суммы – все есть в новости).

А теперь о чем не говорят Кирилл Тимошенко и Офис президента. Другой организацией ОП выбрал фонд "Прайм". Его владелец – Борис Баум (подробно о нем и деньгах тоже в новости).

А теперь о веселье.

Вчера мы отправили много вопросов Кириллу Тимошенко в WhatsApp, в том числе о Бауме, который бизнесмен-волонтер в Офисе президента. Кирилл их прочел и молчит. Мы нашли контакт Баума, он долго не брал трубку, если звонить ему с украинского номера, зато если с нью-йоркского – сразу (лайфхак). Только услышав вопрос, он сказал, что очень занят и попросил перезвонить завтра (то есть уже сегодня), как и девушка Ольга, которая взяла трубку в фонде "Прайм".

Зато от "Корпорации Монстров" мы получили исчерпывающий ответ кому и сколько денег они перечислили.

А теперь мораль.

Бизнес помог власти в трудное время: деньгами, менеджерами, фондом. Власть частично использовала эту историю и для собственного пиара – встречая самолет "Мрія", например. Человек от власти или бизнесмен-волонтер Борис Баум и его фонд распределяли деньги меценатов и бизнесменов. И хуже всего, что власть даже не считает нужным об этом говорить, отвечать на вопросы и отчитываться.

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Автор
Мария Жартовская Мария Жартовская
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Марии Жартовской
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
украли ? если бы не украли мы бы удивились !
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