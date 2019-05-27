Батл продолжается: петиция против отставки Зеленского также набрала 25 тысяч

Петиция, которой предложили отменить другую – за отставку президента Украины Владимира Зеленского, также собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента. Петиция была создана 23 мая.

Так, по состоянию на 19:35 27 мая, "за" выступили 25692 украинца.

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"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", – написал автор петиции.

Он обратился с просьбой отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" как такую, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается.

Отметим, теперь аппарат президента должен принять петицию на рассмотрение в течение трех дней, а рассмотреть ее обязаны в 10-дневный срок.

Владимир Зеленский Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее необходимое количество подписей украинцев собрала петиция об за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана

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