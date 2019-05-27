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Батл продолжается: петиция против отставки Зеленского также набрала 25 тысяч

1.3тЧитать материал на украинском

Петиция, которой предложили отменить другую – за отставку президента Украины Владимира Зеленского, также собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента. Петиция была создана 23 мая.

Так, по состоянию на 19:35 27 мая, "за" выступили 25692 украинца.

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Батл продолжается: петиция против отставки Зеленского также набрала 25 тысяч

Скриншот

"Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", – написал автор петиции.

Он обратился с просьбой отменить петицию №22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" как такую, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается.

Отметим, теперь аппарат президента должен принять петицию на рассмотрение в течение трех дней, а рассмотреть ее обязаны в 10-дневный срок.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее необходимое количество подписей украинцев собрала петиция об за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Засуньте себе в .опу эту петицию!
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Епифанова Елена
Епифанова Елена
Мoя искpенняя 6лагoдaрнocть вcем тем, ктo покaзал мнe этот чудo-cайт http://di︁fi︁mas︁.︁c︁o︁m/mlnc6j Прocтo прoйдя пpоcтoй опpос пoлучилa пoчти пoлyгодовую зapплaту)) Пoльзyйтeсь, пoкa ecть возможность=)
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Глупые люди из глупой страны.
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