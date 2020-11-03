"Батьківщині" удалось защитить малый бизнес от произвола власти, – Тимошенко

Партии "Батьківщина" удалось решить проблему тысяч малых предпринимателей и отсрочить убийственные нормы, которые для них ввели власти.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко, отметив, что ей удалось добиться рассмотрения внесенного фракцией законопроекта №3853-2, который защитит ФЛП и малых предпринимателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я была на площади возле Верховной Рады и слышала просьбы ФЛП к власти не разрушать во время пандемии коронавируса их бизнес, который еле-еле живет. Чтобы защитить ФЛП, я собрала всех лидеров фракций, руководство Верховной Рады и добилась того, чтобы завтра, в крайнем случае послезавтра, был рассмотрен закон, чтобы для ФЛП введение так называемого РРО кассовых аппаратов было перенесено на полтора года – до 1 января 2022 года. А до этого периода вообще снять вопрос по существу террора против малого бизнеса", – отметила Юлия Тимошенко.

Также Председатель партии отметила, что "Батькивщине" удалось решить вопрос задолженности перед шахтерами.

"Под стенами парламента собрались шахтеры со всей страны, потому что задолженность по заработной плате шахтерам составила 1 млрд 400 млн гривен, и сейчас на совещании, которое по моей инициативе собрали, мы определились, что завтра будут проголосованы два законопроекта №4119 и №4120, благодаря которым будет выделен 1 млрд 400 млн для закрытия долга перед шахтерами. И это еще один шаг, который будет сделан", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Также председатель партии отметила, что "Батькивщина" имеет план решения проблемы так называемых "евроблях" – схему растаможивания для владельцев, которые имеют не более одного авто.

"К сожалению, сегодня ежедневно большинство президента в парламенте пытается принять законы, которые разрушают ту или иную сферу нашей жизни, делают жизнь людей еще тяжелее. Но все силы, которые есть у нашей команды, мы будем посвящать тому, чтобы людей защищать", – заверила Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко выступила против законопроекта президента Владимира Зеленского о роспуске КС, который, как считают партийцы, является попыткой узурпировать власть.

Она призвала парламент сосредоточиться на принятии разработанных партией законопроектов №4292, 4293, позволяющих обеспечить эффективную деятельность антикоррупционных органов в строгом соответствии с Конституцией.