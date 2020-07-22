"Батькивщина" заявила о политическом давлении: их партийцу сожгли дом

Карина Бондаренко Политика 13:07, 22.07.2020 Обновлено: 13:09, 22.07.2020

"Батькивщина" заявила о политическом давлении после поджога дома главы Костопольского районного совета и Костопольской районной организации партии в Ровенской области Сергея Ткачука.

В помещение политика в Костополе через окно и крышу преступники забросили три бутылки с зажигательной смесью. В результате начался сильный пожар. Несмотря на работу спасателей, дом фактически разрушен и непригоден для жизни, сообщили в пресс-службе партии.

Сергей Ткачук обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном на него покушении.

Партия "Батькивщина" однозначно связывает преступление с политической деятельностью главы своей парторганизации. И Сергей Ткачук, и возглавляемая им в Костопольском районе "Батькивщина" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий.

"Учитывая близость местных выборов, мы расцениваем поджог дома и покушение на жизнь нашего партийца как политическое давление", – говорится в заявлении "Батькивщины".

Партия обращается к руководству правоохранительных органов с призывом как можно быстрее расследовать преступление, гарантировать личную безопасность Сергею Ткачуку и предотвратить использование противозаконных методов давления в период избирательной кампании. "Батькивщина" также призвала власти и конкурентов вести цивилизованную политическую борьбу.

"Батькивщина" пережила уже много режимов, которые грязью, давлением и запугиванием пытались выигрывать выборы. Такие методы не имеют ничего общего с демократией", – заявили в партии.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Юлия Тимошенко заявила, что депутаты "Батьківщини" не голосовали за законопроект № 3650 о ликвидации районов, которым, по ее словам, нарушаются права и интересы украинцев.

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