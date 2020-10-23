"Батьківщина" призвала власть внедрить программу капитального ремонта жилья

В партии "Батьківщина" потребовали от правительства разработать закон О государственной программе модернизации и капитальных ремонтов устаревшего жилого фонда.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе. Как сообщает пресс-служба, политик подготовил проект Постановления Верховной Рады Украины "Об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии мер, направленных на обеспечение прав потребителей коммунальных услуг и собственников жилья в многоквартирных домах".

В пресс-службе напомнили, что в Украине сотни тысяч многоэтажек требуют капитального ремонта.

"Этим постановлением мы поручаем и требуем от правительства в течение 3 месяцев разработать и подать в Верховную Раду закон о государственной жилищно-коммунальной инспекции. Этот орган должен взять на себя защиту потребителя. На каждой встрече киевляне спрашивают: почему нас никто не может защитить? Нам куда обратиться и пожаловаться на то, что над нами издеваются управляющие компании, теплокоммунэнерго, водоканалы, мусороперевозчики, энергетики, газовики и тд", – отметил Кучеренко.

По словам политика, во всей Европе, в парламентско-президентских и парламентских странах законопроекты разрабатывает правительство. Поскольку правительство потом эти же законы выполняет и отвечает за то, чтобы они работали гармонично, а не были в противоречии.

"Это должна быть государственная программа, которая должна базироваться на городских программах по каждому населенному пункту Украины. Мы требуем от правительства четко определить источники финансирования и кредитования. Мы требуем от правительства безотлагательно разработать пакет законов и нормативно-правовых актов, которые бы определили порядок списания этих домов, так как их сегодня списывают в никуда. Тысячи многоквартирных домов в воздухе, там нет ни владельца, ни ответственных. Надо четко определить статус земельного участка под домом, статус придомовой территории и определить, кто за нее должен платить, кто ее содержать. Без определение земельных вопросов сдвинуть с места программу модернизации устаревшего жилого фонда невозможно", – пояснил политик.

Он добавил, что сегодня есть нерешенный вопрос и регистрации имущественных прав.

"Люди хотят создать ОСМД, хотят узнать, кто живет рядом, с кем создавать ОСМД, с кем вместе организовывать капитальный ремонт, решать кому платить, решать вопросы безопасности: лифт падает, труба может взорваться. Они обращаются в соответствующие реестры, где им отвечают, что это частная информация. В результате неизвестно, как обеспечить безопасную эксплуатацию жилищного фонда", – сказал Кучеренко.

Он отметил, что все эти вопросы не решаются на протяжении многих лет и призвал правительство к конкретным действиям.