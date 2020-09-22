"Батьківщина" презентовала программу на выборах в Киевсовет

Киевская организация партии "Батькивщина" презентовала свою предвыборную программу, которая называется "Киев заслуживает лучшего!"

Об этом говорится в сайте политсилы. Отмечается, что документ содержит 10 пунктов. Так, в партии Юлии Тимошенко планируют провести масштабный аудит столицы с тем, чтобы в дальнейшем рационально использовать ресурсы и бюджет Киева в пользу киевлян.

Он будет касаться и технического состояния домов. Город должен начать программу капитальных ремонтов устаревшего жилья за счет бюджета.

Команда "Батьківщины" также планирует установить справедливые тарифы на коммунальные услуги и обеспечить бесперебойное снабжение тепла и горячей воды.

Программа партии "Батьківщина" на выборах в Киевсовет. ba.org.ua

Предполагается, среди прочего, введение муниципальной программы медицинского страхования киевлян.

Чтобы избавиться от пробок, в "Батьківщине" планируют вдвое увеличить количество современного общественного транспорта (преимущественно трамваев), убрав маршрутки.

"Мы знаем, как сделать Киев одним из лучших столиц Европы и мира. Это будет город, в котором хочется жить и работать. Мы это сделаем", – указано в программе киевской "Батьківщины".

Представляя программу, кандидат в мэры от "Батьківщины" Алексей Кучеренко отметил: "Киев находится в мощном и системном управленческом кризисе. Он связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды – безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян".

Напомним, Кучеренко, который был министром жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Юлии Тимошенко, возглавил список киевской "Батьківщины". В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской "Батьківщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по государственной политике по развитию предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гoцуляк.