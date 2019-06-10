"Батьківщина" представила первую восьмерку: кто пойдет на выборы

В понедельник, 10 июня, партия "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила первую восьмерку своего списка, с которым идет на выборы.

В частности, в команду Юлии Тимошенко вошли:

Сергей Митрофанский – экс-заместитель министра молодежи и спорта, член ВО "Батьківщина", глава "Батьківщини молодої".

Сергей Митрофанский Скриншот видео

Алена Шкрум – юрист, общественный деятель, народный депутат от "Батьківщини".

Алена Шкрум Скриншот видео

Иван Крулько – народный депутат от "Батьківщини", первый руководитель "Батьківщини молодої".

Иван Крулько Скриншот видео

Евгений Рыбчинский – поэт, композитор, народный депутат Украины, ранее состоял в депутатской группе "Воля народа".

Евгений Рыбчинский Скриншот видео

Алексей Кучеренко – экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Тимошенко, народный депутат Верховной Рады Украины III, V и VI созывов от "Нашей Украины", председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. Сейчас возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины".

Алексей Кучеренко Скриншот видео

Алексей Рябчин – политик, ученый, общественный деятель, нардеп от "Батьківщини".

Алексей Рябчин Скриншот видео

Валентин Наливайченко – глава партии "Справедливость", которая объединилась с "Батьківщиною" для похода на выборы. Экс-глава СБУ.

Валентин Наливайченко Скриншот видео

Сергей Тарута – глава партии "Основа", которая объединилась с "Батьківщиною" для похода на выборы. Украинский предприниматель, политик, председатель совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса", экс-глава Донецкой ОГА, народный депутат Верховной Рады Украины по 58-му мажоритарному округу города Мариуполь (самовыдвиженец). Член комитета по культуре, председатель подкомитета по вопросам культурного наследия. Заместитель председателя Комиссии по вопросам будущего.

Сергей Тарута Скриншот видео

Съезд "Батьківщини" Пресс-служба "Батьківщини"

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 июня была названа первая пятерка списка партии "Украинская стратегия" премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Туда вошел глава правительства, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джаппарова и Евгений Нищук.

8 июня свою команду для похода на выборы представила партия Святослава Вакарчука "Голос". В ней оказались он сам, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и Ольга Стефанишина.

В этот же день на партийном съезде был обнародован список "Силы и Чести" Игоря Смешко. В него попали глава политсилы, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иванна Мирошниченко, Владимир Замана, Ольга Романюк, Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, Владимир Тимошенко и Анатолий Макаренко.

Что касается "Самопомочі" Андрея Садового, то ее первая десятка выглядит так: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бедняк, Оксана Сыроид, Александр Фидрин, Олег Березюк, Николай Кмить, Татьяна Острикова и Ольга Бабий.

Также 8 июня была представлена команда партии "Сила права": Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Бурковская, Анатолий Полях.

9 июня решающий съезд провела партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". В первую десятку вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

Также 9 июня были представлены члены партии "Слуга народа". В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.

Националистические организации "Национальный корпус", "Правый сектор" и "Свобода" объявили об объединении для совместного похода на парламентские выборы 21 июля. Они также обнародовали совместный список.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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