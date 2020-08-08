"Батьківщина" пойдет на местные выборы с лозунгом "Единая надежная команда"

Партия "Батьківщина" начала поход на местные выборы, которые состоятся 25 октября. В политсиле также рассказали о новом предвыборном лозунге: лидер партии Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве объявила, что "Батьківщина" идет на выборы с лозунгом "Единая надежная команда".

В ходе пресс-конференции Тимошенко отметила, что согласно данным последних социологических исследований, почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

"Поэтому главная цель, которая сегодня стоит перед нашей командой, – исправить эту ситуацию. Нам нужно завершить период невежества, дилетантства, некомпетентности. Нам надо наконец завершить этап приколов, видосиков. Мы просто не имеем права оставлять страну с таким низким качеством управления", – подчеркнула лидер партии.

Юлия Тимошенко убеждена, что сегодня необходима всеобъемлющая перезагрузка некомпетентной власти и прекращение экспериментов над страной. Именно местные выборы, заверила глава "Батьківщини", могут дать людям надежду на перемены. Ведь на местном уровне, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе от действий власти зависит качество повседневной жизни каждого гражданина.

По словам Юлии Тимошенко, партия "Батьківщина" планирует выдвинуть примерно 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране.

"Наша команда – возможно, единственная, которая сможет такое большое количество сильных людей по всей стране предложить общинам для выбора. Критерии подбора наших кандидатов в мэры и депутаты местных советов максимально простые и конкретные – это должны быть люди компетентные, профессиональные, способные работать в команде и работать ради людей, понимая и разделяя их интересы. Это команда "Батьківщини" – единая и надежная", – отметила председатель партии.

Во время пресс-конференции Юлия Тимошенко представила часть киевской команды и объявила о кандидате от "Батьківщини" на должность киевского городского головы.

"Это сильные, профессиональные, молодые компетентные люди, которые любят Киев и делают свою работу с полной преданностью. И один из таких профессионалов – Алексей Кучеренко. Партия "Батьківщина", киевская городская организация партии решили выдвинуть его на пост мэра Киева. Он человек, известный прежде всего борьбой за интересы киевлян. Мало кто в нашей стране так хорошо разбирается в проблемах коммунального хозяйства и способен изменить к лучшему жизнь людей так, чтобы они это почувствовали. и, безусловно, он человек нашей единой, надежной команды, который разделяет взгляды "Батьківщини", – резюмировала Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тимошенко внесла в Раду законопроект о передаче госпредприятий в управление Кабмина вместо наблюдательных советов.