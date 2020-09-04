"Батьківщина" официально заявила об участии в местных выборах

Политический совет партии "Батьківщина" 4 сентября принял решение об участии политсилы в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Партию будут представлять более 45 тысяч кандидатов в местные советы, а также 1,5 тысячи кандидатов на должности городских, сельских и поселковых глав, сообщается на сайте политсилы.

Все кандидаты будут выдвинуты на конференциях, которые будут проходить с 15 по 24 сентября.

""Батьківщина" – единственная сила, способная спасти сейчас государство, которое некомпетентная власть завела в экономический и социальный кризис", – отметил в своем выступлении первый заместитель председателя партии, председатель исполнительного секретариата политсовета Иван Кириленко.

Политический совет "Батьківщини" приняли решение об участии в выборах.

В то же время другой член политсовета Андрей Кожемякин отметил, что команда Юлии Тимошенко имеет все основания рассчитывать на максимальную поддержку людей, как это было во время выборов в ОТО в последние годы.

"У "Батьківщини" самый большой опыт участия в избирательных кампаниях среди всех потенциальных участников нынешних местных избирательных гонок, качественный план и профессиональные кандидаты. У нас есть все основания рассчитывать на победу", – сказал Кожемякин.

Напомним, что с 2014 года, на выборах в объединенных территориальных общинах "Батьківщина" неизменно занимала первое место по количеству депутатов, избранных от партий. Во время последней волны выборов в ОТО в декабре 2019 года партия завоевала только на 132 мандата меньше, чем власть, оставив все остальные политсилы далеко позади.