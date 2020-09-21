"Батьківщина" официально выдвинула Кучеренко в мэры Киева

ВО "Батьківщина" выдвинула Алексея Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на очередных выборах 25-го октября 2020 года.

Соответствующее решение было единогласно принято во время второго этапа 14-й конференции. Она состоялась в понедельник, 21 сентября, в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

В презентации своей программы Алексей Кучеренко отметил, что киевская команда Юлии Тимошенко стратегию решения главных проблем украинской столицы – модернизации жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установление справедливых тарифов, уменьшение заторов, упорядочению застройки, планы улучшения экологии, озеленению города и тому подобное.

"Сегодня Киев находится в мощном, системном управленческом кризисе. Этот кризис связан с непрофессиональной и неэффективной властью. Приоритет нашей команды – безопасность и комфорт проживания в городе для киевлян, повышение привлекательности Киева для туризма и ведения бизнеса. Но прежде всего Киев должен быть комфортным именно для киевлян", – заверил Алексей Кучеренко.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в своем аудиообращении к участникам конференции назвала местные выборы, которые состоятся по всей стране 25-го октября, шансом на изменения, возможностью перезагрузить некомпетентной власти и прекращения экспериментов над страной.

"Эти выборы имеют большую миссию. Эта миссия в том, чтобы именно местные общины, особенно города Киева, могли привести к власти коалиции, которые не воспринимают политику новой колонизации Украины. Которые готовы сказать" нет "политике центральной власти, которая прямо бьет по каждой украинской семье и каждому украинскому обществу. Задача этих местных выборов – объединиться и показать, что украинцы и общества – большая сила, которая понимает, что делают со страной, и которая имеет осознание того, что политика должна быть диаметрально изменена – когда все ресурсы будут работать на Украину и украинцев", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, политический совет партии "Батьківщина" 4 сентября принял решение об участии политсилы в местных выборах, которые состоятся 25 октября.