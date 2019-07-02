"Батьківщина" одержала уверенную победу на местных выборах в Харьковской области

Представители ВО "Батьківщина" одержали уверенную победу на выборах в Алексеевской ОТГ, которые состоялись 30 июня в Первомайском районе Харьковской области.

По результатам подсчета голосов и протоколов с мокрыми печатями предоставленных из избирательных участков во вновь объединенной Алексеевской громаде из 26 мандатов – 13 получили выдвиженцы от ВО "Батьківщина", что составляет 50% доверия избирателей. По словам председателя Харьковской областной организации ВО "Батьківщина" Виталия Данилова, это свидетельствует о высоком авторитете партии и ее лидера в регионе.

Выборы в Украине "Телеканал 24"

"Благодаря кропотливой работе областной и районной партийных организаций с избирателями, нам удалось достичь таких высоких результатов. Люди устали от бездействия старой власти и хотят видеть в местных советах тех людей, которым они доверяют решение насущных проблем своей ОТГ", – отметил он.

Данилов выразил уверенность, что на парламентских выборах большое количество украинцев также поддержат "Батьківщину" – партию, которой можно доверять.

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