"Батьківщина" не поддержала закон о особом статусе Донбасса

"Батьківщина" проголосовала против закона об особом статусе Донбасса, так же как и во все предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба партии с ссылкой на Facebook-заметку председателя "Батьківщина" Юлии Тимошенко, который она разместила по результатам голосования за закон об особом статусе Донбасса.

Лидер партии отметила, что фракция "Батьківщина" принципиально ни разу не поддерживала этот закон, действие которого продолжают из года в год – уже в четвертый раз.

"Мы никогда не голосовали, потому что этот закон является созданием государства в государстве. Это даже не федерализация. Это хуже. Это слабодушное согласие отдать нашу территорию навсегда под прикрытием так называемого мирного процесса", – возмутилась Юлия Тимошенко.

Глава "Батьківщини" предупредила, что пролонгированный депутатами закон "превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путем".

"В этом законе есть все: и проведения местных выборов на оккупированных территориях под дулами тяжелого оружия, и разрешение для террористических группировок создать на нашей земле собственные вооруженные силы, и формирование на Донбассе тотально неподконтрольных Украине органов власти", – отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" напомнила, что еще в 2014 году власть законом об особом статусе сдала Донбасс без боя, и не только Донбасс.

"Я не верю, что предыдущий президент Украины не понимал, что делает, когда продавливал этот закон в украинском парламенте. Это было унизительное представление в сессионном зале с отключением табло для голосования, чтобы скрыть имена "героев", которые нажали кнопку "за", – отметила Тимошенко.

Несмотря на то, что предыдущий президент уже не в должности, отметила Юлия Тимошенко, "его позорное дело живет – закон пролонгирует, и он снова будет действовать вместе с провальными Минскими договоренностями".

"Это не то, чего ждут люди по обе стороны от линии фронта. И этот закон точно не о мире! Советую внимательно изучить поименное голосование за закон об особом статусе Донбасса и понять, кто есть кто в украинском парламенте", – подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, что во вторник Верховная Рада проголосовала за продление на год особого статуса Донбасса. Документ поддержали 304 народных депутата.