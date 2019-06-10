"Батьківщина" не будет в оппозиции в Раде — Тимошенко

Партия "Батьківщина" не будет в оппозиции к новой украинской власти, не смотря на то, что ее могут не взять в коалицию в Верховной Раде.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова". Она добавила, что понимает "критическое состояние страны".

"Мы не будем работать в оппозиции. Возможно, мы не будем в коалиции. Но мы не можем себе позволить еще 5 лет бездарно потерять только потому, что мы будем где-то через амбиции в оппозиции, потому что нас не приняли в коалицию. Мы будем помогать всем силами", — подчеркнула Тимошенко.

Также она анонсировала скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Юлия Тимошенко раскрыла позицию "Батьківщини" РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня "Батьківщина" провела съезд, на котором огласила свою команду, с которой идет на выборы. Напомним, что в первую пятерку списка вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

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