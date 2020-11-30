"Батькивщина" имеет конкретные шаги, призванные решить насущные проблемы общества, – эксперт

ВО "Батьківщина" заняла первое место среди оппозиционных партий на местных выборах, прошедших в Украине, поскольку в течение всей кампании создавала содержательную альтернативу другим политическим силам, предлагая разумные идеи для конкретных ОТГ и Украины в целом.

Об этом заявил политический эксперт Константин Матвиенко во время круглого стола "Беспомощность власти – ли альтернатива этой общественной опасности?", сообщает "РБК-Украина". Также он отметил, что лидер партии Юлия Тимошенко отличается конструктивным подходом к решению важных общественных вопросов.

"Как только ЦИК опубликовала официальные окончательные результаты местных выборов, как Юлия Тимошенко сразу выступила с конкретными задачами для фракций, которые сейчас создаются в местных советах. Эти шаги призваны решить насущные проблемы, перед которыми оказываются как территориальные общины, так и общество в целом. Прежде всего это логистика по борьбе с эпидемией коронавируса. Мы помним, что по инициативе Тимошенко было принято постановление Верховной Рады с конкретными поручениями правительства по последовательности профилактики, диагностики, лечения ковида. Это является продолжением стратегии", – заметил Матвиенко.

Среди других шагов, на которых акцентировала Тимошенко, эксперт назвал такие как:

поддержка малого и среднего бизнеса на время коронавируса,

качественное функционирование образовательных учреждений в период карантина,

отмена закона о распродаже земли,

решения главных экологических проблем.

По словам Матвиенко, в кризисных условиях, в которых сейчас оказалась Украина, необходимо возвращаться "от хейта к конструктиву", а его демонстрирует именно Юлия Тимошенко.

"Для меня остается невыясненным вопрос, почему нынешняя власть очень самоуверенно действует без оглядки на общественные потребности и предложения других политических субъектов. Тем более, власть терпит неудачу за неудачей. Поэтому вопросов к ней очень много. Их пытаются ставить журналисты, но на самом высоком политическом уровне в парламенте выглядит так, что только "Батькивщина" является наиболее системной политической силой, которая профессионально способна ставить эти вопросы, а также давать на них конструктивные ответы с точки зрения предложений того, что следует делать", – считает Матвиенко.

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