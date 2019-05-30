"Барыги и бе-бе-бе": как Саакашвили называл украинских политиков

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили после получения украинского гражданства, вернулся в Украину.

Говоря о возвращении гражданства, Саакашвили высказался о президенте Владимире Зеленском: "Пацан сказал — пацан сделал!". ВВС собрало, какие еще фразы и выражения применял Саакашвили в отношении украинских политиков.

Еще перед прилетом в нашу страну, Саакашвили поблагодарил главу государства за возвращение гражданства.

"Это решение показывает, что он способен на неконвенционные, смелые, быстрые шаги. И я уверен, что он будет лучшим президентом, чем считают многие скептики. И это действительно исторический шанс для Украины", — отмечал он.

29 мая 2019 года исполнилось четыре года после того, как Саакашвили на посту главы Одесской ОГА сменил соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица.

Именно Коломойский попал под первую волну критики Саакашвили. А началось все с борьбы за "дешевые авиабилеты для одесситов".

Так, в июле 2015 года Саакашвили заявил: "МАУ будет обычной компанией, не будете вы контролировать госслужбу в Одессе, не будете заниматься контрабандой. Вот и все. Не будет Коломойский заниматься контрабандой здесь — мой ответ на все вопросы Коломойского".

Также третий президент Грузии обвинял олигарха в обкрадывании украинцев и приветствовал уголовное преследование другого соратника Коломойского Геннадия Корбана.

Петр Порошенко и Арсен Аваков

Когда Саакашвили решил в 2016 году создать собственную партию "Рух новых сил", одним из ее лозунгов стало "посадить Коломойского": "Когда мы будем у власти — и чтобы никто не сомневался, я таких слов просто так не бросаю — Коломойский будет сидеть. И ни одна Швейцария его не спасет".

Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка Саакашвили обвинял в работе на олигархов.

"Пока правительство будет закрывать глаза или открыто работать на олигархические интересы, ничего к людям не дойдет", — критиковал он.

Также политик обвинял Кабинет министров в подрыве реформ: "Я говорю о саботаже не со стороны России ... Не со стороны каких-то местных кланов — они распространены, но вряд ли смогли бы мне помешать. Мы говорим о саботаже центральных правительственных учреждений".

Еще он обвинил Яценюка в потере Украиной 5 млрд долларов от различных схем.

"Кто за все это отвечает? Ну, не знаю. В нормальных странах за все это отвечает председатель правительства", — заявлял Саакашвили.

Даже после отставки Яценюка, он призывал его к ответственности.

"Я не успокоюсь, пока Яценюк не ответит по всей строгости закона, пока он обратно не принесет награбленные миллиарды гривен", — говорил экс-глава Одесской ОГА.

Министра внутренних дел Арсена Авакова Саакашвили обвинял в "крышевании" "преступных схем" в Украине — от коррупции на Одесский припортовый завод к добыче янтаря на Ривненской области.

В открытый конфликт их противостояние вылилось 14 декабря 2015, когда на заседании "Нацсовета реформ" между Саакашвили и Аваковым началась перепалка, в ходе которой министр бросил открытой бутылкой в ​​тогда еще губернатора Одесской области.

"Что значит "бе-бе-бе"? Так со мной никто не разговаривал!" — возмущался Саакашвили на выкрики со стороны Авакова.

"Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, что прокрался, о котором все знают, что он сидит на схемах, разговаривал с Саакашвили таким тоном", — кричал он.

С пятым президентом Петром Порошенко у Саакашвили складывались непростые отношения. Если в 2015 году он вместе с Порошенко обещал "строить новую Украину", то потом именно экс-гарант стал лидером всех "барыг", которые остановили реформы. За несколько лет Саакашвили уже сравнивал Порошенко с Владимиром Путиным и Виктором Януковичем.

"Это мелкий напуган дешевый "разводчик" Порошенко. Это не президент. Это не человек даже. Это подлый барыга, который хочет угробить Украину", — заявлял уже выдворенный в Польшу Саакашвили.

Также он упрекал Порошенко в том, что тот "неправильно" его использовал.

"Не для того, чтобы убрать Яценюка — я думаю, что убрать Яценюка было правильно. Не для того, чтобы играть в свои олигархические игры. Не для того, чтобы я агитировал на выборах — что я, к своему стыду, делал в Чернигове. У него был шанс использовать меня для реальных реформ в стране", — отмечал Саакашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая третий президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Политик приземлился в аэропорту "Борисполь" в 17:30. Он вылетел рейсом из Варшавы, получив перед отправлением удостоверение личности для возвращения в Украину.

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