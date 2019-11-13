Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош возмутился развитием событий в стране и предложил радикальный план действий.

Жесткий пост-обращение к украинцам он опубликовал на своей странице в Facebook. Лидер УДА начал его со слов поддержки в адрес арестованного начальника Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ, генерал-майора Дмитрия Марченко (его подозревают в закупке некачественных бронежилетов).

"По характеру он не тыловик, а боевой офицер. Расследовать любые проявления коррупции – правильно. Но, по моему мнению, это не про генерала Марченко. Я так понимаю, что эти тыловые крысы из продажных судов издеваются над защитниками Украины", – возмутился Ярош.

Также у него вызвало недоумение предоставление ГБР доступа к Стратегическому плану применения ВСУ и кадровая политика нынешней власти Украины. Учитывая это, Ярош предложил кардинально сменить вектор развития Украины и пересмотреть подходы к управлению государством.

"Наша Конституция действительно нуждается в изменениях. Граждане Украины, которые не были задействованы в обороне государства Украина в течение 2014-2019 годов, не имеют права занимать высокие государственные должности. Гражданами Украины имеют право быть только те люди, которые лояльно относятся к государству и не обслуживают интересы других государств. Всеобщее избирательное право – это зло, которое позволяет водить по кругу наш народ. Мы выгоняют одну банду, проливая свою кровь, а на смену ей приходит другая антиукраинская банда, притом за нее голосуют все те, кто палец о палец не ударил для обретения свободы и справедливости", – озвучил свои радикальные идеи командующий УДА.

Дмитрий Ярош Вікіпедія

Он подчеркнул, что видит будущее Украины только в национальном народовластии, а не в космополитической демократии. Кроме того, он не исключил, что страну снова могут ждать внеочередные выборы. По словам Яроша, идеальным вариантом было бы, если следующим президентом Украины стал боевой офицер ВСУ.

"Приспособленцев, дезертиров, барыг, обслугу других государств и народов – на хр*н!" – жестко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярош мощно обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он выразил свое недовольство началом его каденции, а также людьми, которые окружают главу государства.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram