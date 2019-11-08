Бармены, дешевая аренда и бездарное руководство: как в Черкассах "убивают" "Украину". Фото, документы

2 миллиона гривен ежегодно. Именно столько стоит дополнительное содержание из городского бюджета Черкасс единственного коммунального кинотеатра "Украина". Предприятие является убыточным. Затраты власти города покрывают буквально из карманов горожан. На 2020 год руководство "Украины" хочет компенсации уже в размере 3 миллионов. Однако местные оппозиционные политики против таких расходов из бюджета.

Что не дает коммунальной "Украине" заработать "в плюс" и для жителей города, – разбирался OBOZREVATEL.

Депутаты городского совета считают, что основной причиной убыточности коммунального кинотеатра является его неэффективное руководство. И уверены, что заведение может быть прибыльным. Но директор Валентина Слуцкая пользуется полной поддержкой со стороны мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Ведь их объединяет принадлежность к одной политической силе – партии "Батьківщина". А контракт с руководителем предприятия заключает исключительно мер города.

Кинотеатр "Украина" в Черкассах ukraina.ck.ua

Должность в обмен на голос

Почти 6 лет КП "Кинотеатр "Украина" в Черкассах возглавляет Валентина Слуцкая. До этого назначения она ни дня не работала в киноиндустрии. Имеет юридическое образование.

Валентина Слуцкая vikka.ua

В период с 2010 по 2014 годы была депутатом Черкасского городского совета от партии "Батьківщина". Работала юристом в местном штабе "белосердечных". Была помощником нардепа Игоря Ересько.

В 2013 году местные "Батьківщина" объединилась с Партией регионов и отправила в отставку мэра Черкасс Сергея Одарича. Через несколько месяцев после голосования юрист штаба тогда еще БЮТ получила должность директора коммунального кинотеатра "Украина".

Аренда за копейки

40% площади четырехэтажного здания в центре города, преимущественно на первом этаже, сдаются в аренду. Там два арендатора: ООО "Днепр-Моторс" и ЧП "Кос". Однако торговых точек больше десятка: магазины обуви, игротека, салон игровых автоматов, кредитные компании.

В общей сложности, около 1000 квадратных метров в центре Черкасс сдаются по средней цене аренды 45 гривен за "квадрат". При этом подобные торговые площади в центре арендуются по 400-500 гривен за квадратный метр.

В здании кинотеатра сдается около тысячи квадратных метров

ЧП "Космос" и ООО "Днепр-Моторс" – "старые" арендаторы помещений кинотеатра. Они работают здесь еще с 2000-х. Заключенные договора каждый раз перезаключаются без всякого конкурса.

Сейчас в помещении, арендованном предприятием "Кос", размещен зал игровых автоматов "Космолот". Именно это помещение стало предметом судебного разбирательства. В суд обратилось, как ни странно, не руководство кинотеатра, а местная прокуратура.

Игорное заведение в помещении коммунального кинотеатра

Как установили следователи, в 2016 году между "Украиной" и "Косом" был заключен договор аренды помещений. В дальнейшем арендатор подписал еще три договора субаренды без согласования с владельцем, которым фактически является Черкасский городской совет.

Сейчас срок действия договора истек, однако ни арендатор, ни субарендаторы помещение не освобождают. Судебные баталии по этому делу продолжаются. Судьи до сих пор не выслушали позицию директора "Украины" относительно исковых требований прокуроров.

Миллионы на содержание и два десятка сотрудников

В 2018 году кинотеатр заработал чуть более 2.4 миллиона гривен на продаже билетов. Половина из этой суммы, по словам Слуцкой, идет на оплату прокатного сбора.

Более 800 тысяч предприятие платит за аренду и обслуживание прокатного оборудования. Собственной техники кинотеатр не имеет. Однако, как оказалось, эту услугу не закупают через систему Prozorro. На этот промах обратили внимание активисты. Но им Валентина Слуцкая объяснила: договор заключался тоже в 2016 году и ежегодно пролонгируется, поэтому нет смысла выставлять его на тендер.

На предприятии работает 24 человека. Еще двое – бармены – на "хозрасчете". Они зарабатывают на свою зарплату самостоятельно за счет продаж в баре. Реализуют попкорн, соки и воду перед киносеансами. Зарплата барменов в 2018 году составила 28 000 гривен, то есть каждый месяц они зарабатывают около 2 тысяч.

В штате кинотеатра работает 24 человека

В целом же, в штатном расписании кинотеатра "Украина" значатся два администратора, три кассира, три контролера, четыре уборщицы на два кинозала, дворник, юрист, художник-оформитель... Фонд заработной платы коммунального предприятия в год – около 900 тысяч. При этом зарплата директора – более 14000 гривен в месяц.

Штатное расписание кинотеатра "Украина" в Черкассах

Штатное расписание кинотеатра "Украина" в Черкассах

Чтобы закрыть финансовую дыру, руководство предприятия просит у городских властей финансовой помощи. И каждый раз находит поддержку у мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. На покрытие убытков из городского бюджета каждый год выделяли около 2 миллионов гривен. А на грядущий, 2019-й, год Валентина Слуцкая уже попросила 3 миллиона.

Аргументируя такой финансовый план для предприятия, директор кинотеатра назвала его одним из лучших в Украине. Правда, потом уточнила – среди советских кинозалов.

"Зеленая дорога" для кинотеатра от мэра

В начале 2019 оппозиционным депутатам удалось сократить финансовую помощь для коммунального предприятия до 800 тысяч гривен. Они поставили мэру Бондаренко условие: либо власть находит возможности реорганизовать кинотеатр и сделать его прибыльным, либо помещение выставляется на аукцион или сдается в аренду без права перепрофилирования.

Однако проблему удачно "заговорили". Три месяца продолжались круглые столы, конференции, общественные обсуждения. У горожан спрашивали мнения про кинотеатр, и они отвечали – с сервисом и комфортом в "Украине" – проблемы. Поэтому и регулярно посещают здешние кинозалы неохотно – немногим меньше 10% опрошенных.

Результаты опроса жителей города 18000

Результаты опроса жителей города 18000

Активисты предлагали превратить коммунальный кинотеатр в большое современное пространство, где будут показывать не только фильмы, но и проводить арт- мероприятия. Общественность даже выписала план действий. Разработала своеобразный бизнес-план "спасения "Украины".

Обсуждение концепции кинотеатра с активистами и обществом 18000

Однако в мае 2019 года, как только мэр Анатолий Бондаренко вернул контроль над большинством в Черкасском горсовете, о предложениях горожан забыли, а коммунальному кинотеатру наконец дали денег.

Очевидно, что и выделение в 2019 году 3 миллионов на покрытие убытков для однопартийки мэра Валентины Слуцкой – это вопрос времени. Ведь на заседании исполнительного комитета 29 октября мэр и его команда поддержали финансовый план КП "Кинотеатр Украина". Теперь слово за промэрским большинством в горсовете, которое он должен сказать уже на ближайших сессиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлым летом финансовым состоянием мэра Черкасс заинтересовались детективы НАБУ. Якобы из-за недостоверной информации, внесенной в декларацию, у него дома проходили обыски.

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