Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в грубой форме раскритиковал фракцию "Слуги народа".

В комментарии "Стране" он пояснил появление в Верховной Раде в маске Джокера "разоблачением" новых лиц в парламенте.

"Маска, как символ воров, аморалов, мошенников, бандитов и пида**сов, которые называют себя "слугами народа". Сегодня наша страна в руках дикарей, которые не имеют человеческого лица", – заявил он.

Кива в маске Джокера ФБ Яна Доброносова

"Вчера я предупредил, что их будут обличать, разоблачать и со временем покажут их истинное лицо. В маске ведь не я, в маске – они. Она автоматом оказалась на их лицах, когда в руках оказался депутатский мандат", – сказал Кива.

По его словам, нардепы были шокированы, увидев человека в маске Джокера. "В глазах депутатов был ужас и страх, недопонимание и испуг", – заявил он.

Кива пришел в Раду в маске Джокера ФБ Яна Доброносова

Как сообщал OBOZREVATEL, после выходки в Раде Кива внезапно появился в эфире российского пропагандистского канала, где нарвался на Скабееву.

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