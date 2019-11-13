Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в грубой форме раскритиковал фракцию "Слуги народа".
В комментарии "Стране" он пояснил появление в Верховной Раде в маске Джокера "разоблачением" новых лиц в парламенте.
"Маска, как символ воров, аморалов, мошенников, бандитов и пида**сов, которые называют себя "слугами народа". Сегодня наша страна в руках дикарей, которые не имеют человеческого лица", – заявил он.
Кива в маске Джокера
ФБ Яна Доброносова
"Вчера я предупредил, что их будут обличать, разоблачать и со временем покажут их истинное лицо. В маске ведь не я, в маске – они. Она автоматом оказалась на их лицах, когда в руках оказался депутатский мандат", – сказал Кива.
По его словам, нардепы были шокированы, увидев человека в маске Джокера. "В глазах депутатов был ужас и страх, недопонимание и испуг", – заявил он.
Кива пришел в Раду в маске Джокера
ФБ Яна Доброносова
Как сообщал OBOZREVATEL, после выходки в Раде Кива внезапно появился в эфире российского пропагандистского канала, где нарвался на Скабееву.
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