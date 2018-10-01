Балога: Гриценко, Садовый и Вакарчук выиграют только объединившись

Внефракционный народный депутат Украины Виктор Балога уверен, что на предстоящих выборах имела бы успех объединенная команда лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука и мэра Львова Андрея Садового. Однако если же каждый из них решит идти в политику самостоятельно, то эта идея будет обречена на провал.

Парламентарий подчеркнул, что вместе они дали бы народу ожидаемый политический тандем молодых и опытных. Своим мнением Балога поделился в интервью "Украинской правде".

"Я был бы рад, чтобы Садовый, Вакарчук, Гриценко стали единой командой и определились для себя, кто из них — президент, кто — премьер, кто — спикер. Определились идеологически. Если бы эти три политика сошлись, фактически это уже свершившийся факт, что этот украинский проект имел бы право на победу. Я был бы этому рад... Я жду, что такое объединение будет. Если они этого не поймут и шансом не воспользуются для того, чтобы развивать страну качественно, мне кажется, что я лично и моя команда, к сожалению, будем выбирать между тем, что есть", — отметил нардеп.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что все три кандидата смогут найти между собой общий язык и точки соприкосновения для создания проукраинского проекта, который поддержит множество избирателей. Более того, Балога заверил, что Гриценко, Вакарчук и Садовый уже имели ряд встреч и переговоров, на которых "примеряются" друг к другу и выясняют, смогут ли сотрудничать.

Вместе с тем, на вопрос журналиста о том, кто из них сможет вырваться в лидеры выборной гонки в одиночку, он ответил, что не верит в успех такой стратегии.

"Никто не имеет шансов. Это просто спортивный забег на президентскую дистанцию ​​в очередной раз. Я вам это ответственно заявляю. Вместе — это точно успех. Отдельно — это просто трата времени и средств", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам Гриценко также подтвердил, что рассчитывает объединить усилия на предстоящих выборах с Вакарчуком и Садовым. Также он заявил, что уже неоднократно обсуждал с названными кандидатами варианты сотрудничества.