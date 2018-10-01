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Балога: Гриценко, Садовый и Вакарчук выиграют только объединившись

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Внефракционный народный депутат Украины Виктор Балога уверен, что на предстоящих выборах имела бы успех объединенная команда лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука и мэра Львова Андрея Садового. Однако если же каждый из них решит идти в политику самостоятельно, то эта идея будет обречена на провал.

Парламентарий подчеркнул, что вместе они дали бы народу ожидаемый политический тандем молодых и опытных. Своим мнением Балога поделился в интервью "Украинской правде".

"Я был бы рад, чтобы Садовый, Вакарчук, Гриценко стали единой командой и определились для себя, кто из них — президент, кто — премьер, кто — спикер. Определились идеологически. Если бы эти три политика сошлись, фактически это уже свершившийся факт, что этот украинский проект имел бы право на победу. Я был бы этому рад... Я жду, что такое объединение будет. Если они этого не поймут и шансом не воспользуются для того, чтобы развивать страну качественно, мне кажется, что я лично и моя команда, к сожалению, будем выбирать между тем, что есть", — отметил нардеп.

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Кроме того, он выразил уверенность в том, что все три кандидата смогут найти между собой общий язык и точки соприкосновения для создания проукраинского проекта, который поддержит множество избирателей. Более того, Балога заверил, что Гриценко, Вакарчук и Садовый уже имели ряд встреч и переговоров, на которых "примеряются" друг к другу и выясняют, смогут ли сотрудничать.

Вместе с тем, на вопрос журналиста о том, кто из них сможет вырваться в лидеры выборной гонки в одиночку, он ответил, что не верит в успех такой стратегии.

"Никто не имеет шансов. Это просто спортивный забег на президентскую дистанцию ​​в очередной раз. Я вам это ответственно заявляю. Вместе — это точно успех. Отдельно — это просто трата времени и средств", — подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сам Гриценко также подтвердил, что рассчитывает объединить усилия на предстоящих выборах с Вакарчуком и Садовым. Также он заявил, что уже неоднократно обсуждал с названными кандидатами варианты сотрудничества.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Виктор БалогаАнатолий ГриценкоСвятослав ВакарчукАндрей Садовый
Место
Украина
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Руднева Нинель
Руднева Нинель
Первый раз соглашусь с балогой...
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Птенцы Сороса. На фик.)
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Шинкаренко Виктор
Шинкаренко Виктор
100% согласен!
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