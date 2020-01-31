"Мы на него давим": Баканов рассказал, как пытался с Зеленским "посадить" Медведчука

Глава СБУ Иван Баканов обсуждал с экс-главой ГБР Романом Трубой дискуссию с президентом Украины Владимиром Зеленским о расследованиях против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Соответствующую запись в пятницу, 31 января, опубликовал Telegram-канал "Трубу прорвало". Подлинность аудио не проверена.

Голос, якобы принадлежащий Баканову, утверждал: важно найти "пусть и один единственный, но законный эпизод, который пройдет через суд", а не "плодить" дела, которые не дадут результата.

Баканов рассказал Трубе, как с Зеленским пытался посадить Медведчука Коллаж

Далее приводим расшифровку слитого в сеть аудио:

"Баканов": Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем по поводу уголовных дел в отношении Медведчука. Он просто постоянно что-то говорит и, в принципе, эти дела можно плодить и плодить. Говорю, что если мы начнем плодить, это, во-первых, экспертиза лингвистическая, поскольку если просто мы пойдем в суд, то это будет оценочное суждение. А с другой стороны, он будет говорить, что мы на него давим. И первое, что появились сегодня с утра новости, что Медведчук удивлен , что СБУ открыла против него дело и он считает, что это давление. Другое дело открыто по нему уже давно, но…

"Труба": Ну и остальное по делу, тоже важно, что когда мы сейчас будем открывать уголовные дела, выдавать подозрения одиозным бывшим политикам или лицам, которые были у власти, важно соблюдать этот вот принцип. Понимая, что он преступник априори, то есть там с этической стороны, найти этот, возможно один единственный, возможно, к не имеющий отношения к его коррупционной сфере, но законный, который пройдет через суд, это самое главное.

Новости Медведчук в Германии выступил перед расистскими фанатами Путина

"Баканов": Я тоже считаю, что в принципе любое обвинение, оно должно быть качественным, но в нашей стране это ненормально.

"Труба": Из-за судебной системы?

"Баканов": Из-за судебной системы.

"Труба": Так есть возможность сейчас, ну мы надеемся, что произойдут изменения в Верховной Раде, то есть к чему я веду, что все же здравый смысл победит, будет согласие и Верховная Рада выполнит свои полномочия. Я о судебной системе…

Как писал OBOZREVATEL, также в сети появился разговор якобы Романа Трубы и Ивана Баканова о кадровой политике в Офисе генпрокурора и коррупции в украинских судах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!