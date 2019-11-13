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13 ноября • обновлено в 18:11
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"Это какой должен быть удар!" Баканов прокомментировал "драку" с Богданом

1.2т
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, в каких отношениях находится с руководителем Офиса президента Андреем Богданом, и прокомментировал их недавний конфликт.

Своей позицией он поделился в интервью "Главкому", рассказав, была ли на самом деле драка, о которой писали СМИ.

"У меня с Богданом нет никаких отношений, кроме рабочих. Я пришел работать на государство, а не выстраивать отношения с Богданом. Чем меньше у тебя дружеских отношений, в том числе на новом рабочем месте, тем меньше кинжал будет со временем в спине", – заявил Баканов.

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Баканов прокомментировал "драку" с Богданом

Баканов прокомментировал "драку" с Богданом

Факты

Он заявил, что узнал о так называемой драке сначала от жены, а потом от самого Богдана. "Конечно, у нас не было никакой драки. Даже с точки зрения физики: это какой силы должен быть удар, чтобы выбить зуб!" – добавил Баканов.

На вопрос, почему Богдан сам подогревает слухи о драке, и нравятся ли главе СБУ такие шутки, он ответил, что симпатизирует чувству юмора президента США Дональда Трампа, за юмором главы ОП же он не следит.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
"Драка" Богдана и Баканова
Персоны
Иван Баканов Андрей Богдан
Место
Украина
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