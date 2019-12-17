"Они не смогут предать": Баканов придумал новое занятие для участников АТО

Участников АТО на Донбассе могут задействовать для осуществления территориальной обороны Украины.

Такой вариант реинтеграции в общество людей, прошедших войну, озвучил в интервью "Интерфакс-Украина" глава Службы безопасности Иван Баканов.

"Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО – это граждане нашей страны, с которыми надо работать, коммуницировать", – сказал он.

Баканов придумал новое занятие для участников АТО Цензор.НЕТ

По словам главы украинской спецслужбы, эти люди должны стать "кадровым резервом для изменений страны".

"Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизни общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или, как минимум, такая вероятность намного ниже", – отметил Баканов.

Глава СБУ сообщил, что уже обсуждаются и нарабатываются всевозможные варианты законопроектов, которые бы позволили интегрировать этих людей, возможно, и в силы территориальной обороны.

Также Баканов подчеркнул, что люди, прошедшие боевые действия, должны получать всяческую поддержку, в том числе психологическую. "Безусловно, они должны быть интегрированы снова в общество. Мировая практика говорит о том, что психологическая травма у таких людей однозначно есть", – сказал глава СБУ.

В целом, по мнению руководителя украинской спецслужбы, этот вопрос требует глубокого обсуждения и ресурсов, а к поиску верных решений должны подключиться министерства, ведомства, эксперты и общественность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области участникам антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Донбассе дали возможность получить грант в размере 1 тыс. евро на бизнес.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!