Начнут с зарплат? Баканов предложил Зеленскому новый закон о СБУ: что пообещал

В Офис президента Украины Владимира Зеленского подан новый проект Закона "О СБУ", который должен "задать вектор перезапуска работы службы".

Об этом во время заседания Коллегии Службы безопасности Украины в пятницу, 31 января, заявил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба.

Он отметил, что реформа приведет к укреплению СБУ и улучшению результатов ее работы.

Баканов представил новый закон о СБУ ssu.gov.ua

"Проект... это фундамент, на котором возводится здание обновленной СБУ. Речь идет об изменении подходов в работе – от реактивного к проактивного. Служба должна сосредоточиться на нейтрализации угроз, а не бороться с их последствиями", – заявил Баканов.

Председатель СБУ отметил ключевые достижения:

предупреждение службой трех террористических актов, которые могли привести к гибели мирных граждан;

задержание одного из лидеров ИГИЛ по кличке "Аль Бара Шишани", который скрывался в Украине;

разоблачения контрразведкой четырех агентурных сетей вражеской спецслужбы;

предупреждения специалистами СБУ больше полутысячи кибератак, в частности на информационные системы госорганов и объекты критической инфраструктуры.

"Новый закон о СБУ – это и о качественно иной уровень оплаты труда. Зарплаты сотрудников СБУ будут действительно выше. Но и уровень ответственности повысится. Это я вам обещаю", – отметил глава службы.

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Говоря о планах, Баканов подчеркнул, что нужно еще больше внимания уделять стратегическим вопросам национальной безопасности, борьбы с терроризмом, контрразведывательной деятельности.

В то же время СБУ откажется от несвойственных ей функций и полномочий, будет иначе работать с кадрами.

Во время заседания Коллегии Иван Баканов также вручил государственные и ведомственные награды лучшим сотрудникам СБУ.

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Заседание Коллегии Службы безопасности ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских военных.

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