Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": Баканов выступил с новой инициативой

Глава Службы безопасности Иван Баканов предложил продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов, а также создать реестр разрешенного в Украине программного обеспечения.

Предложение внесено в Совет национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте СБУ.

Продление санкций касается не только соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", но и "Яндекса", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски", – подчеркнул глава СБУ.

Также Баканов предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Специалисты СБУ считают, что это позволит ограничить закупку и использование запрещенных программ и создаст благоприятные условия для отечественной IT-сферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продлят после 15 мая. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся