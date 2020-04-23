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23 апреля • обновлено в 18:42
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Баканов предложил продолжить санкции против российских сайтов

2.2т
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Глава Службы безопасности Иван Баканов предложил продлить санкции против российских сайтов и программных продуктов, а также создать реестр разрешенного в Украине программного обеспечения.

Предложение внесено в Совет национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте СБУ.

Запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников": Баканов выступил с новой инициативой

Продление санкций касается не только соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", но и "Яндекса", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски", – подчеркнул глава СБУ.

Также Баканов предложил создать Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Специалисты СБУ считают, что это позволит ограничить закупку и использование запрещенных программ и создаст благоприятные условия для отечественной IT-сферы.

Как сообщал OBOZREVATEL, запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники" продлят после 15 мая. Такое распоряжение уже есть в Офисе президента.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А зачем эти мучения, как попытка двух гомесов зачать ребенка? Ну Россия же неприятель по определению? Так запретите раз и навсегда. Продления какие-то.....
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Отменять нужно этот идиотский запрет с блокировками. Он все равно бесполезен. Сейчас даже бабульки научились заходить в Одноклассники через VPN, многие украинские депутаты и чиновники имеют свои странички в ВК.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Правильно! А вдруг заглянут, прочтут и узнают?
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