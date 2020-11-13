Баканов обиделся на запрет для СБУ иметь родственников в России

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал дискриминационными нормы законопроекта о реформировании спецслужбы, согласно которым сотрудникам СБУ нельзя иметь родственников с гражданством РФ.

Как сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", это положение является необоснованным и противоречит конституционному и международно-правовому принципу недискриминации по признаку национальности.

"С тем же успехом в ближайшей перспективе можем ожидать законодательную инициативу о лишении украинского гражданства тех, у кого есть родственники в Российской Федерации. Или даже пришивание звезд им на одежду..." – подчеркнул Баканов.

По его словам, сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности.

Глава спецслужбы выразил надежду, что "парламентариям хватит здравого смысла исправить собственные ошибки в предложенном законопроекте".

Напомним, согласно предлагаемым изменениям к законодательству, в СБУ не смогут принимать лиц, близкие родственники которых (муж, жена, родители, дети, родные сестры и братья) имеют гражданство страны, признанной государством-агрессором.

На момент назначения Баканова и.о. главы СБУ его жена Оксана имела российское гражданство, но находилась в процессе оформления украинского.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший первый замглавы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко выиграл суд, который обязал журналистов опровергнуть информацию о российском гражданстве его родственников.