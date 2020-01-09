На фото - лейтенант СБУ во французском Куршавеле выполняет сегодня приказ председателя СБУ Ивана Баканова №75е от 2.12.2019 "Щодо заборони колективного святкування новорічних свят".

Согласно тексту приказа "У зв*язку з наявністю ризиків поширення провокативної інформації про співробітників СБУ, з метою недопущення дискредитаціі СБ України, а також забезпечення власної безпеки особового складу вимагаю: - керівникам органів, підрозділів, закладів та установ заборонити проведення протягом грудня ц.р.- 14 січня 2020 року підлеглим особовим складом колективних святкових заходів..."

Всегда важно отмечать, когда человек добросовестно выполняет поставленные задачи. Этот лейтенант не поехал в баснословно дорогой Буковель, не пошел тайком "бухать" с товарищами на какой-то закрытой сауне, а чтобы не допустить никакой дискредитации СБУ в Украине надежно укрылся во французских Альпах, и даже там, вдали на чужбине, четко следует должностным инструкциям и Рождество празднует сам, без коллектива.

Офицер спокойно, без паники, читает новости, сразу видно, что мыслями весь на службе, вероятно планирует встречи с агентурой, а значит волноваться нечего, безопасность страны в полном порядке. Ну что, провокаторы, ничего у вас не вышло, поняли?

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