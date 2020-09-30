Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира: среди соперников – Трамп и Путин

Высокопоставленный член парламента Великобритании выдвинул кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на Нобелевскую премию мира.

Об этом член палаты общин от Лейбористской партии Крис Брайант рассказал в интервью The Evening Standard.

“Когда другие прибегали к насильственным решениям, он (Байден) утверждал, что лучшая сила – это сила аргумента”, – прокомментировал свое решение британский политик.

По словам Брайанта, оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить много сердец, а многие сердца могут изменить мир.

При этом действующего американского президента и оппонента Байдена Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира в третий раз.

Об этом рассказал один из инициаторов процедуры, профессор Дэвид Флинт в интервью телеканалу Sky News Australia.

"Во-первых, у него есть здравый смысл, и он руководствуется только национальными интересами, и потому... Что он сделал с "доктриной Трампа", так это решил, что Америка более не будет вовлечена в бесконечные войны", – отметил профессор.

Он добавил, что Трамп также достиг соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ и избавил США от энергетической зависимости от Ближнего Востока.

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