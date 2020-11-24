Байден выбрал на ключевые посты критиков России и Путина

Избранный президент США Джо Байден выбрал на ключевые посты в правительстве активных критиков политики России и ее президента Владимира Путина.

Потенциальные госсекретарь и советник по нацбезопасности ранее высказывались в поддержку санкций против России, пишет РБК. Список кандидатур опубликован на сайте по переходу власти от действующего главы государства Дональда Трампа к Байдену.

Пост госсекретаря может занять Энтони Блинкен. Он был замгоссекретаря с 2015 по 2017 год в администрации президента Барака Обамы. В прошлом весьма критично отзывался о политике главы России Путина и выступал за меры, способные ослабить РФ и усилить ее изоляцию в международном сообществе.

На должность советника по нацбезопасности претендует Джейк Салливан, работавший с Байденом, когда тот был вице-президентом США. Он занимал должность заместителя помощника президента и советника по нацбезопасности.

Министром внутренней безопасности США должен стать Алехандро Майоркас – бывший заместитель министра по внутренней безопасности с 2013 по 2016 год.

ЦРУ предположительно возглавит Эврил Хейнс, постпредом США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, спецпосланником президента по климату – экс-госсекретарь Джон Керри.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что новым госсекретарем США может стать дипломат-ветеран и давний союзник Байдена 58-летний Блинкен. Политик считается фаворитом на этот пост. До этого основным претендентом была Сьюзан Райс, но Байден решил отказаться от ее кандидатуры из-за конфликта с Сенатом.