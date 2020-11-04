Байден может остановить санкции США против "Северного потока-2", – Пономарев
Политика США в отношении Украины сильно не изменится, кто бы ни был президентом страны
Существующие программы касательно Украины не будут свернуты
Если президентом США станет Джо Байден, санкции Соединенных Штатов против строительства газопровода "Северный поток-2" могут быть свернуты.
Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Я думаю, что Байден спустит на тормозах историю с "Северным потоком-2", поскольку он против всей этой сланцевой добычи Америки, это не его приоритет", – заметил он.
Говоря о том, какой будет политика США в отношении Украины при президенте Трампе и президенте Байдене, политик предположил, что она не претерпит существенных изменений.
"Я думаю, что и там, и там будет инерционная политика. Кто бы ни был, то ли Трамп, то ли Байден, никакие из нынешних программ не будут свернуты, они будут просто продолжаться в том виде, в котором они есть сейчас. Новых серьезных действий в наших интересах мы тоже не увидим. Может, будет какая-то риторика, но не реальные действия", – сказал Пономарев.
Вместе с тем он добавил, что при Трампе "будет дополнительная истерика на уровне противостояния Конгресса и президента". Его будут обвинять в связях с Кремлем и "использовать фактор Украины, чтобы троллить своего президента".
При президенте Байдене такого противостояния не предвидится, поскольку и в палате представителей, и в сенате присутствует демократическое большинство, уточнил Пономарев.
Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября в США прошли выборы президента. ОBOZREVATEL следит за развитием событий и подсчетом голосов. Ранее аналитик Джеймстаунского фонда Маргарита Ассенова заявила, что из-за санкций США российский газопровод "Северный поток-2" обречен на провал.