Байден может остановить санкции США против 'Северного потока-2', – Пономарев

Если президентом США станет Джо Байден, санкции Соединенных Штатов против строительства газопровода "Северный поток-2" могут быть свернуты.

Такое мнение в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко Христя Talk на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев. "Я думаю, что Байден спустит на тормозах историю с "Северным потоком-2", поскольку он против всей этой сланцевой добычи Америки, это не его приоритет", – заметил он.

Говоря о том, какой будет политика США в отношении Украины при президенте Трампе и президенте Байдене, политик предположил, что она не претерпит существенных изменений.

"Я думаю, что и там, и там будет инерционная политика. Кто бы ни был, то ли Трамп, то ли Байден, никакие из нынешних программ не будут свернуты, они будут просто продолжаться в том виде, в котором они есть сейчас. Новых серьезных действий в наших интересах мы тоже не увидим. Может, будет какая-то риторика, но не реальные действия", – сказал Пономарев.

Вместе с тем он добавил, что при Трампе "будет дополнительная истерика на уровне противостояния Конгресса и президента". Его будут обвинять в связях с Кремлем и "использовать фактор Украины, чтобы троллить своего президента".

При президенте Байдене такого противостояния не предвидится, поскольку и в палате представителей, и в сенате присутствует демократическое большинство, уточнил Пономарев.

Как писал OBOZREVATEL, 3 ноября в США прошли выборы президента. ОBOZREVATEL следит за развитием событий и подсчетом голосов. Ранее аналитик Джеймстаунского фонда Маргарита Ассенова заявила, что из-за санкций США российский газопровод "Северный поток-2" обречен на провал.