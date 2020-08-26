Байден пообещал Украине смертоносное оружие в случае победы на выборах США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал Украине смертоносное оружие в случае своей победы на президентских выборах.

Об этом говорится в заявлении Байдена по случаю Дня Независимости Украины, опубликованном его пресс-службой.

Он отметил, что праздник служит горьким напоминанием о тяжелом положении украинцев, живущих в условиях незаконной российской оккупации в Крыму и на востоке страны.

"Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – заявил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявлен кандидатом на выборах президент, которые пройдут в нынешнем году 3 ноября.