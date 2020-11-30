Байден озвучил первые назначения в Белом доме: ключевые посты займут женщины

Новоизбранный президент США Джо Байден хочет назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. С 2011 по 2013 она работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Государственного департамента.

Кроме того, он заявил о желании создать команду по коммуникациям своей администрации, где ключевые посты займут женщины, сообщает Biden-Harris Presidential Transition.

"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у избранного президента США Джо Байдена диагностировали трещины в двух костях правой лодыжки. Действующий глава государства Дональд Трамп отреагировал на его травму в социальной сети.