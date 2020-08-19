Байден официально объявлен кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официального объявлен кандидатом на выборах президента 2020, которые пройдут 3 ноября.

Его утвердила своим единым кандидатом Демократическая партия США, сообщает CBS News.

Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Проголосовать можно было за двух кандидатов – Джо Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кандидат в президенты США Джо Байден выступил в поддержку участников протестов в Беларуси.

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