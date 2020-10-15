Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал приоритеты для Украины в случае избрания президентом: прекращение войны на Донбассе и помощь в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в опубликованном 14 октября заявлении штаба Байдена и Камалы Харрис под названием "Видение Джо Байденом отношений Америки с Украиной", сообщила "Европейская правда".

В документе говорится, что Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать нашу страну, которая "стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает".

В частности, кандидат в президенты США заявил об оказании военной помощи Украине в случае своей победы на выборах, в том числе летальным оружием для защиты от российской агрессии.

Кроме того, он планирует призывать украинское правительство, бизнес и гражданское общество к борьбе с коррупцией и консолидации общества.

"Джо Байден понимает то, чего не понимает Дональд Трамп: Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", – говорится в документе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Байден в своем заявлении по случаю Дня Независимости Украины пообещал Украине смертоносное оружие в случае своей победы на президентских выборах.