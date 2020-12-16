Байден назначит нового посла в Украине, – Волкер

Избранный президент США Джо Байден якобы назначит нового посла в Украине вместо генерала Кита Дейтона, который уже частично прошел процедуру назначения.

Об этом во вторник, 16 декабря, заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что это лишь его предположение.

"Я предполагаю – подчеркиваю, это мое предположение – что администрация Байдена назначит кого-то нового на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", – сказал Волкер.

Он отметил, что процесс назначения может занять несколько месяцев, а на должность будет номинирован "очень квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы".

Волкер выразил уверенность, что в новой администрации, вероятно, не будет вводиться должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую длительное время занимал он сам. Эти обязанности, по его словам, возложат на одного из высокопоставленных чиновников администрации избранного президента.

Он добавил, что такая схема была актуальной в администрации президента Барака Обамы, когда украинское направление в Госдепартаменте фактически вела помощница государственного секретаря Виктория Нуланд.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент РФ Владимир Путин надеется реализовать в Беларуси сценарий оккупации без войны, который ему не позволили воплотить на украинском Донбассе.