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21 мая • обновлено в 17:38
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Байден мог вмешиваться в работу Шокина: ОГП обязали открыть производство

1.6т
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Судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал Офис Генерального прокурора Украины открыть производство о вмешательстве экс-вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное 12 мая. В нем говорится, что ОГП обязан внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины – вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

"Обязать компетентное лицо Офиса Генерального прокурора внести в ЕРДР сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украны ЛИЦО_1 – именно гражданина США ЛИЦО_5, бывшего экс-президента США", – отмечается в решении.

Виктор Шокин и Джо Байден

Виктор Шокин и Джо Байден

Также гооворится, что решение судьи обжалованию не подлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин потребовал от Государственного бюро расследований открыть производство в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена за влияние на него, как на генпрокурора.

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