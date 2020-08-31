Бачили очі, кого призначали

Борислав Береза Политика 11:39, 31.08.2020

ОПУ Ермака отмежевалось (через купленный "Резидент") от выжившего из ума Фокина (с его заявлением об автономии для всего Донбасса) - объясняя, что это, мол, ради переговоров с орками. И поэтому Фокину можно все что угодно ляпать языком.

Смею предположить, что попытка таким образом спасти репутацию Зеленского и "Слуги народа" из-за таких заявлений своих назначенцев не зачтется - это настоящий подарок политическим оппонентам власти накануне выборов.

Бачили очі, кого призначали.

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Политика

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