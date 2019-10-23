"Бабки не брал": первый "слуга народа" прошел детектор лжи. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в среду, 23 октября, прошел детектор лжи.

Он стал первым депутатом из фракции, который пошел на допрос. Об этом Качура сообщил в Facebook, опубликовав видео.

"Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую", - отчитался он.

Нардепа спрашивали о том, получал ли он деньги за лоббирование законопроекта 2047-1, и входит ли в группу любого из олигархов.

Качура был одним из главных инициаторов законопроекта №2047-1, которым предлагается сделать невозможным занижение оценщиками стоимости недвижимости, а также уничтожает монополию для входа новых электронных площадках на этот рынок.

Александр Качура facebook.com/o.kachura

Отметим, 23 октября на полиграф также пришли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и нардеп Александр Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили о возможности исключения Дубинского из партии. Он резко отреагировал, а затем бросил вызов "Слуге народа".

Скандал разгорелся после того, как появилась информация о планах Офиса президента проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи. Речь идет о членах финансового комитета Рады.

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