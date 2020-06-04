Во всех ветвях украинской власти есть российские агенты влияния, которые пытаются уничтожить Украину.

Об этом в интервью “Апострофу” рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым, а также эксперт ad hoc ОБСЕ Борис Бабин.

Бабин раскрыл агентов Кремля в украинской власти "Апостроф"

По его мнению, чиновники, поддерживающие Москву, гораздо опаснее, чем пророссийски настроенные граждане.

"Я не думаю, что пророссийские акции будут массовыми, большой поддержки России я не ожидаю. Но российская агентура во всех ветвях власти будет делать все, чтобы парализовать управление, исключить возможность военного сопротивления. Я бы боялся не людей на улицах, а людей в кабинетах – они значительно опаснее и там гораздо больше друзей России", – заявил политик.

Также эксперт рассказал о задачах, которые стоят перед кремлевской агентурой.

"Они будут заниматься дезорганизацией Вооруженных сил, провоцировать развал гражданского управления, делать попытки сформировать пророссийский политический курс, блокировать экономику в условиях кризисной ситуации. Одно дело, если есть агент влияния в Генштабе, второе – в райадминистрации, третье – если группа депутатов поддерживает Россию в Верховной Раде, а четвертое – если, к примеру, заместитель председателя Офиса президента, мягко говоря, не совсем проукраинский. И каждый из них будет уничтожать Украину из собственного кабинета в той мере, в которой способен", – заключил Бабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Пионтковский назвал главу Офиса президента Украины Андрея Ермака "агентом Кремля".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!