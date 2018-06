Как США восприняли "воскрешение" Бабченко: появились подробности

В США общественность и СМИ очень негативно восприняли инсценировку убийства в Украине журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом в эфире ObozTV рассказал профессор Гарвардского университета (США) Григорий Грабович.

"Я узнал об этой истории точно так же, как и украинцы. Инцидент по-разному восприняли в Украине и на Западе. В Украине это восприняли как часть гибридной войны России, но в США реакция абсолютно иная", - заявил он.

Как отметил Грабович, его поразил тот факт, что "Репортеры без границ" были возмущены данной историей.

"Мы видели реакцию The Guardian и других СМИ. Обычно они очень хорошо относятся к Украине, но даже The New York Times продемонстрировал негативное отношение. Они испугались того факта, что их новости будут использоваться для фейков и манипуляций", - объяснил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.