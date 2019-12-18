"Слугу"-соавтора закона о плагиате в вузах уличили в обмане с диссертацией

Председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак и соавтор принятого 18 декабря закона о высшем образовании, стал "Плагиатором 2019 года".

Такой "титул" в эфире волонтерского общественного телевидения I-UA.TV ему присвоила группа ученых "Дисергейт", обнаружив в докторской диссертации нардепа текстовые заимствования (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты", – рассказала координатор "Дисергейт", кандидат экономических наук Светлана Благодетелева-Вовк.

Бабака поймали на плагиате в диссертации Цензор.НЕТ

Ученые заявили, что ждут реакции партии "Слуга народа" и соответствующих мер касательно нарушителя академической добропорядочности, поскольку Бабака в Раду избрали именно от этой партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон об усовершенствовании высшего образования, в написании которого принимал участие Бабак, приняли 321 голосом. Он предусматривает укрепление европейских принципов украинских университетах. В частности, документ вводит ответственность для студентов за плагиат.

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