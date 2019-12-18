Главная Новости
18 декабря • обновлено в 20:20
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слугу"-соавтора закона о плагиате в вузах уличили в обмане с диссертацией

1.5т
Читать материал на украинском

Председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак и соавтор принятого 18 декабря закона о высшем образовании, стал "Плагиатором 2019 года".

Такой "титул" в эфире волонтерского общественного телевидения I-UA.TV ему присвоила группа ученых "Дисергейт", обнаружив в докторской диссертации нардепа текстовые заимствования (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Facebook, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты", – рассказала координатор "Дисергейт", кандидат экономических наук Светлана Благодетелева-Вовк.

Новости
Документ ООН? Зеленский попался на плагиате важного указа

Бабака поймали на плагиате в диссертации

Бабака поймали на плагиате в диссертации

Цензор.НЕТ

Ученые заявили, что ждут реакции партии "Слуга народа" и соответствующих мер касательно нарушителя академической добропорядочности, поскольку Бабака в Раду избрали именно от этой партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон об усовершенствовании высшего образования, в написании которого принимал участие Бабак, приняли 321 голосом. Он предусматривает укрепление европейских принципов украинских университетах. В частности, документ вводит ответственность для студентов за плагиат.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Место
Украина
Теги
закон об образовании образование
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
17
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да ничего ему не будет. Это не плагиат, а цитирование научных работ. Печально, что учёный укр-муж сдирад текст российского студента. Получается уровень украинских учёных равняется уровню российских студентов. А чтобы упрекать укр-ученых нужно обратить внимание на укр-Академию наук, которую возглавляет ..да-да, господин Патон, которому, при всём уважении, исполнилось 102 года! Я не шучу и это не пропаганда, спросите Гугл.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги