''Придут корабли других стран'': у Порошенко дали ответ на планы Путина

Запад не позволит президенту России Владимиру Путину превратить Черное или Азовское море в "русское озеро".

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан, комментируя захват в плен украинских моряков возле Керченского пролива.

По его словам, Кремль из-за санкций и больших дипломатических усилий Запада взял паузу в агрессии против Украины, но эта пауза "не должна нас обманывать".

"Атака на украинские суда в нейтральных водах, огонь на поражение, который велся в нейтральных водах против буксира, попытка потопить буксир, абсолютно пиратское задержание этих военнослужащих, отказ им в статусе военнопленных, абсолютная фантасмагория, рассказ о том, что они хотели подорвать Крымский мост – это ни в какие ворота не лезет", – подчеркнул чиновник.

Как заявил Рубан, визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера "продемонстрировал Путину рискованность того курса, которым он идет".

"Самое главное, что мы услышали от мировой дипломатии – никто не разрешит Путину превратить Азовское или Черное море в русское озеро. Если Путин и дальше будет настаивать – придут корабли других стран. Они покажут россиянам, что одно дело – попробовать потопить украинский буксир, а давайте посмотрим, насколько он будет храбрым в других ситуациях", – отметил он.

Facebook/ВМС ВС Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

20 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

В МИД РФ расценили планы Киева как "безответственную провокацию".

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