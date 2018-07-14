Украина потеряла Азовское море: военный эксперт заявил о важной победе России

Россия добыла важную победу в гибридной войне против Украины, фактически лишив ее контроля над Азовским морем.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня мы фактически потеряли Азовское море. Оно блокировано, превращено фактически во внутренний водоем. Де-факто оно под контролем Российской Федерации. Даже иностранные корабли задерживаются, чтобы создать максимальные трудности в судоходстве", - отметил Жданов.

"Де-факто мы потеряли Азовское море, у нас нет сил и средств противостоять. Мы не можем создать конвой из наших военных кораблей и провести торговые суда через Керченский пролив, тем самым обеспечив судоходство и жизнедеятельность Мариуполя. Вот реальный сценарий гибридной войны - перекрывается судоходство. Мариупольский меткомбинат и порт - это градообразующие предприятия. Если они останавливаются - в городе социальный взрыв", - заявил он.

Военный эксперт также выразил возмущение тем, что Украина "официально молчит".

"Мы разве бьем в колокола, что у нас отбирают Азовское море? Где официальные заявления, что нарушаются международные правила судоходства? Мы молчим – вот в чем главная проблема!" – подчеркнул он.

Жданов также отметил, что ситуация на востоке Украины сегодня устраивает Кремль.

"Что касается востока Украины - "ихтамнет". Там ведут боевые действия "некие боевики". Голос Донбасса мы "должны услышать" и фактически федерализировать страну. Это тот хвост, за который держат собаку. Российскую сторону в этом плане фактически все устраивает. Любая агрессия со стороны России на сегодняшний день будет легализацией этой войны. России надо будет поднять триколор и послать солдат вперед. Вы же понимаете, какая реакция будет со стороны Запада на любые военные действия со стороны России", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей.

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