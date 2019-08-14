"Азиров" из команды Зеленского взорвал сеть: появилась реакция "Слуги народа"

В партии "Слуга народа" заявили, что страница "Слуга народа – Снятин" является фейковой, а скандальный пост со множеством ошибок не принадлежит авторству будущего нардепа Владимира Тимофийчука.

Официальная позиция политсилы по этому поводу изложена на ее странице в Facebook. В "Слуге народа" считают, что это дело рук их конкурентов.

Владимир Тимофийчук "РБК-Украина"

"Эта страница была создана 29 июля 2019 года. То есть уже после выборов. Она не использовалась во время избирательной кампании и никогда не была инструментом донесения информации о кандидате от нашей политической силы. Поэтому эта страница является фейковой, и мы призываем всех быть бдительными и проверять информацию. Это дело рук оппонентов, которые до сих пор не могут смириться со своим поражением", – говорится в официальном комментарии.

Также в пропрезидентской партии отметили, что указанная страница была создана с целью дискредитации политсилы и призывали своих сторонников пожаловаться на нее.

"Это только начало! Мы знаем, что подобных попыток очернить нашу партию будет немало. Это лишь одна из них", – заявили в "Слуге народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвал ажиотаж пост якобы одного из будущих народных депутатов от партии "Слуга народа", в котором допустили множество элементарных ошибок. Так, на странице "Слуга народу – Снятин" появилась публикация от имени Владимира Тимофийчука, в которой он якобы обратился к избирателям.

Пользователи бурно отреагировали на скандальный пост. Некоторые предположили, что его опубликовали, чтобы скомпрометировать Тимофийчука.

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