Азаров в эфире украинского телеканала разразился страшилками о 'расколе' и 'неонацистах'

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, якобы военных ВСУ и детей в школах обучают по "неонацистской" программе.

Свое мнение беглый чиновник высказал в эфире телеканала Newsone. Также он рассказывал о "расколе" нашей страны.

"В военных училищах Украины готовят офицеров под "бандеровским" лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Их готовят в таком духе, что "Великой отечественной войны" не было, а была национально-освободительная борьба ООН и УПА за независимость Украины", – рассуждал Азаров.

По его словам, Украину "внешние кураторы ставят на раскол".

"В Украине надо прекратить "неонацистское" обучение в школах. Программы для обучения в школах писали враги Украины, которые предали историю украинского народа", – говорил Азаров.

Смотрите видео с 35:15

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что политический эксперт Валерий Дымов покинул прямой эфир с участием экс-премьера Николая Азарова после спора о Революции Достоинства.