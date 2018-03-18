Азаров попросил допросить его в суде над Януковичем

Беглый экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о готовности дать показания в суде по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича путем видеосвязи.

"Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда г. Москва", - говорится в заявлении Азарова от 17 марта, которое выложил в своем Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Азаров отмечает, что привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.

Бывший премьер-министр заявляет, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с "преследованием" его на территории Украины по политическим мотивам, которое, по его словам, было организовано руководством государства.

Азаров сетует, что регулярно получает угрозы и говорит, что в Украине существует опасность для его жизни.

При этом он отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории России.

Как писал "Обозреватель", Виктора Януковича подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.